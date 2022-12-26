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26 كانون الأول 2022 - 16:46
26/12/2022 16:46:49
بركات لـ"عشرين 30": سعر صيرفة بعيد 25% عن سعر السوق السوداء وبالتالي لا هوّة كبيرة بينهما وأيّ توحيد لسعر صرف الدولار في المستقبل سيكون قريبا من سعر صيرفة
بركات لـ"عشرين 30": سعر صيرفة بعيد 25% عن سعر السوق السوداء وبالتالي لا هوّة كبيرة بينهما وأيّ توحيد لسعر صرف الدولار في المستقبل سيكون قريبا من سعر صيرفة
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