بركات لـ"عشرين 30": سعر صيرفة بعيد 25% عن سعر السوق السوداء وبالتالي لا هوّة كبيرة بينهما وأيّ توحيد لسعر صرف الدولار في المستقبل سيكون قريبا من سعر صيرفة