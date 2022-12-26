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26 كانون الأول 2022 - 16:48
26/12/2022 16:48:59
نور الدين لـ"عشرين 30": صيرفة أخطر من سياسة الدعم ولا نعرف من يستفيد منها وأي سند قانوني سمح لمصرف لبنان خلق سعر صرف جديد وعلى أي آلية يتم تحديد هذا السعر وهناك علامات استفهام حول كل السياسة النقدية التي لا استقلالية فيها
نور الدين لـ"عشرين 30": صيرفة أخطر من سياسة الدعم ولا نعرف من يستفيد منها وأي سند قانوني سمح لمصرف لبنان خلق سعر صرف جديد وعلى أي آلية يتم تحديد هذا السعر وهناك علامات استفهام حول كل السياسة النقدية التي لا استقلالية فيها
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