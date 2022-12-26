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26 كانون الأول 2022 - 17:18
26/12/2022 17:18:26
بركات لـ"عشرين 30": هناك نمو طفيف في 2022 ونسبة النمو النهائية تصدر عن الإحصاء المركزي وعندما تصدر سيعتمدها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونسبة الإحصاء المركزي ستكون قريبة من 2%
بركات لـ"عشرين 30": هناك نمو طفيف في 2022 ونسبة النمو النهائية تصدر عن الإحصاء المركزي وعندما تصدر سيعتمدها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونسبة الإحصاء المركزي ستكون قريبة من 2%
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