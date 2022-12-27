النائب شربل مسعد للـLBCI: طريقة طرح معوض كمرشح لرئاسة الجمهورية كان من المفترض أن تكون مختلفة وهناك علامة استفهام على بعض من سمّاه ويتحدّث في الصالونات عن اسم آخر للرئاسة