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27 كانون الأول 2022 - 04:16
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النائب شربل مسعد للـLBCI: أنا ضدّ الحوار أن يحصل في هذه المرحلة لأنه مضيعة للوقت ولن يؤدي الى اي نتيجة

النائب شربل مسعد للـLBCI: أنا ضدّ الحوار أن يحصل في هذه المرحلة لأنه مضيعة للوقت ولن يؤدي الى اي نتيجة Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,مسعد,شربل,النائب,
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النائب شربل مسعد للـLBCI: أنا ضدّ الحوار أن يحصل في هذه المرحلة لأنه مضيعة للوقت ولن يؤدي الى اي نتيجة
Lebanon News
 
 
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