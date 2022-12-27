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27 كانون الأول 2022 - 04:16
27/12/2022 04:16:05
النائب شربل مسعد للـLBCI: أنا ضدّ الحوار أن يحصل في هذه المرحلة لأنه مضيعة للوقت ولن يؤدي الى اي نتيجة
النائب شربل مسعد للـLBCI: أنا ضدّ الحوار أن يحصل في هذه المرحلة لأنه مضيعة للوقت ولن يؤدي الى اي نتيجة
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