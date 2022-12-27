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27 كانون الأول 2022 - 09:29
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الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي يشن غارات وهمية في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو منخفض

الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي يشن غارات وهمية في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو منخفض Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاسرائيلي,الطيران,الوطنية,الوكالة,
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الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي يشن غارات وهمية في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو منخفض
Lebanon News
 
 
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