آخر الأخبار
27 كانون الأول 2022 - 12:36
Back

أ.ف.ب.: روسيا ستحظر اعتبارا من الأول من شباط المقبل بيع نفطها للبلدان التي حددت سقفا لسعره

أ.ف.ب.: روسيا ستحظر اعتبارا من الأول من شباط المقبل بيع نفطها للبلدان التي حددت سقفا لسعره Lebanon, news ,lbci ,أخبار روسيا,
episodes
أ.ف.ب.: روسيا ستحظر اعتبارا من الأول من شباط المقبل بيع نفطها للبلدان التي حددت سقفا لسعره
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً