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27 كانون الأول 2022 - 12:36
27/12/2022 12:36:03
أ.ف.ب.: روسيا ستحظر اعتبارا من الأول من شباط المقبل بيع نفطها للبلدان التي حددت سقفا لسعره
أ.ف.ب.: روسيا ستحظر اعتبارا من الأول من شباط المقبل بيع نفطها للبلدان التي حددت سقفا لسعره
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LBCI News Lebanon
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