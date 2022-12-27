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27 كانون الأول 2022 - 15:44
27/12/2022 15:44:05
المطران أنطوان بو نجم لـ"حوار المرحلة": الكنيسة لا تقف إلى جانب فريق على حساب فريق آخر لكنها لا تقف مع الظلم
المطران أنطوان بو نجم لـ"حوار المرحلة": الكنيسة لا تقف إلى جانب فريق على حساب فريق آخر لكنها لا تقف مع الظلم
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LBCI News Lebanon
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