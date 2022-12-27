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27 كانون الأول 2022 - 15:44
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المطران أنطوان بو نجم لـ"حوار المرحلة": الكنيسة لا تقف إلى جانب فريق على حساب فريق آخر لكنها لا تقف مع الظلم

المطران أنطوان بو نجم لـ"حوار المرحلة": الكنيسة لا تقف إلى جانب فريق على حساب فريق آخر لكنها لا تقف مع الظلم Lebanon, news ,lbci ,أخبار أنطوان,المطران,
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المطران أنطوان بو نجم لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: الكنيسة لا تقف إلى جانب فريق على حساب فريق آخر لكنها لا تقف مع الظلم
Lebanon News
 
 
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