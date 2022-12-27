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27 كانون الأول 2022 - 15:49
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المطران بو نجم لـ"حوار المرحلة": موقف بكركي من الاستحقاقات الوطنية لم يتغيّر بل الامر الذي تغير هو الاشخاص وأجنداتهم والسياسيون لا يسمعون الكنيسة

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المطران بو نجم لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: موقف بكركي من الاستحقاقات الوطنية لم يتغيّر بل الامر الذي تغير هو الاشخاص وأجنداتهم والسياسيون لا يسمعون الكنيسة
Lebanon News
 
 
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