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27 كانون الأول 2022 - 15:54
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المطران بو نجم لـ"حوار المرحلة": نعيش اليوم أزمة قضية والاحتلال الاساسي هو حب الذات تحت شعار "حفاظا على المجتمع المسيحي"

المطران بو نجم لـ"حوار المرحلة": نعيش اليوم أزمة قضية والاحتلال الاساسي هو حب الذات تحت شعار "حفاظا على المجتمع المسيحي" Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,المطران,
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المطران بو نجم لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: نعيش اليوم أزمة قضية والاحتلال الاساسي هو حب الذات تحت شعار &quot;حفاظا على المجتمع المسيحي&quot;
Lebanon News
 
 
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