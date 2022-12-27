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27 كانون الأول 2022 - 15:54
27/12/2022 15:54:49
المطران بو نجم لـ"حوار المرحلة": نعيش اليوم أزمة قضية والاحتلال الاساسي هو حب الذات تحت شعار "حفاظا على المجتمع المسيحي"
المطران بو نجم لـ"حوار المرحلة": نعيش اليوم أزمة قضية والاحتلال الاساسي هو حب الذات تحت شعار "حفاظا على المجتمع المسيحي"
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LBCI News Lebanon
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