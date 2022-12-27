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27 كانون الأول 2022 - 16:09
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المطران بو نجم لـ"حوار المرحلة": أدعو النواب إلى انتخاب رئيس بسرعة فهذا عملهم وهذا السبب الذي انتخبناهم لأجله

المطران بو نجم لـ"حوار المرحلة": أدعو النواب إلى انتخاب رئيس بسرعة فهذا عملهم وهذا السبب الذي انتخبناهم لأجله Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,المطران,
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المطران بو نجم لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: أدعو النواب إلى انتخاب رئيس بسرعة فهذا عملهم وهذا السبب الذي انتخبناهم لأجله
Lebanon News
 
 
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