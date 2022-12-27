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27 كانون الأول 2022 - 16:09
27/12/2022 16:09:24
المطران بو نجم لـ"حوار المرحلة": أدعو النواب إلى انتخاب رئيس بسرعة فهذا عملهم وهذا السبب الذي انتخبناهم لأجله
المطران بو نجم لـ"حوار المرحلة": أدعو النواب إلى انتخاب رئيس بسرعة فهذا عملهم وهذا السبب الذي انتخبناهم لأجله
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