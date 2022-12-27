المطران بو نجم لـ"حوار المرحلة" حول مصادرة الأراضي في لاسا والتعدي على الأراضي في رميش: باقون في أرضنا و"ما حدا يخاف" على الوجود المسيحي في لبنان والكنيسة دورها مساعدة جميع الرعايا لكن الفريق الآخر يمتلك سلاحا