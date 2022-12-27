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27 كانون الأول 2022 - 16:36
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المطران بو نجم لـ"حوار المرحلة" حول مصادرة الأراضي في لاسا والتعدي على الأراضي في رميش: باقون في أرضنا و"ما حدا يخاف" على الوجود المسيحي في لبنان والكنيسة دورها مساعدة جميع الرعايا لكن الفريق الآخر يمتلك سلاحا

المطران بو نجم لـ"حوار المرحلة" حول مصادرة الأراضي في لاسا والتعدي على الأراضي في رميش: باقون في أرضنا و"ما حدا يخاف" على الوجود المسيحي في لبنان والكنيسة دورها مساعدة جميع الرعايا لكن الفريق الآخر يمتلك سلاحا Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,المطران,
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المطران بو نجم لـ&quot;حوار المرحلة&quot; حول مصادرة الأراضي في لاسا والتعدي على الأراضي في رميش: باقون في أرضنا و&quot;ما حدا يخاف&quot; على الوجود المسيحي في لبنان والكنيسة دورها مساعدة جميع الرعايا لكن الفريق الآخر يمتلك سلاحا
Lebanon News
 
 
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