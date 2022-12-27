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27 كانون الأول 2022 - 16:36
27/12/2022 16:36:22
المطران بو نجم لـ"حوار المرحلة" حول مصادرة الأراضي في لاسا والتعدي على الأراضي في رميش: باقون في أرضنا و"ما حدا يخاف" على الوجود المسيحي في لبنان والكنيسة دورها مساعدة جميع الرعايا لكن الفريق الآخر يمتلك سلاحا
المطران بو نجم لـ"حوار المرحلة" حول مصادرة الأراضي في لاسا والتعدي على الأراضي في رميش: باقون في أرضنا و"ما حدا يخاف" على الوجود المسيحي في لبنان والكنيسة دورها مساعدة جميع الرعايا لكن الفريق الآخر يمتلك سلاحا
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