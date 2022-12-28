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28 كانون الأول 2022 - 05:43
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وصول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للقاء متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة

وصول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للقاء متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأعمال,تصريف,حكومة,رئيس,وصول,
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وصول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للقاء متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة
Lebanon News
 
 
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