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28 كانون الأول 2022 - 12:01
28/12/2022 12:01:24
وزارة الدفاع الروسية: وزيرا الدفاع التركي والسوري يلتقيان في موسكو للمرة الأولى منذ 2011
وزارة الدفاع الروسية: وزيرا الدفاع التركي والسوري يلتقيان في موسكو للمرة الأولى منذ 2011
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LBCI News Lebanon
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