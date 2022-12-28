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28 كانون الأول 2022 - 12:01
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وزارة الدفاع الروسية: وزيرا الدفاع التركي والسوري يلتقيان في موسكو للمرة الأولى منذ 2011

وزارة الدفاع الروسية: وزيرا الدفاع التركي والسوري يلتقيان في موسكو للمرة الأولى منذ 2011 Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدفاع,وزيرا,الروسية,الدفاع,وزارة,
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وزارة الدفاع الروسية: وزيرا الدفاع التركي والسوري يلتقيان في موسكو للمرة الأولى منذ 2011
Lebanon News
 
 
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