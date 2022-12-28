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28 كانون الأول 2022 - 12:27
28/12/2022 12:27:26
وصول رئيس وزراء اسبانيا الى السرايا الحكومية وبدء اجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
وصول رئيس وزراء اسبانيا الى السرايا الحكومية وبدء اجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
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LBCI News Lebanon
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