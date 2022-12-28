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28 كانون الأول 2022 - 12:27
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وصول رئيس وزراء اسبانيا الى السرايا الحكومية وبدء اجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

وصول رئيس وزراء اسبانيا الى السرايا الحكومية وبدء اجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي Lebanon, news ,lbci ,أخبار اسبانيا,وزراء,رئيس,وصول,
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وصول رئيس وزراء اسبانيا الى السرايا الحكومية وبدء اجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
Lebanon News
 
 
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