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28 كانون الأول 2022 - 14:06
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وزير الصحة للـLBCI: نحن من أبلغ منظمة الصحة العالمية عن المستحضر الطبي الخاص بعلاج السرطان غير المسجل ولكن نطمئن المواطنين ان ما يدخل عبر القنوات القانونية هو دواء آمن

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وزير الصحة للـLBCI: نحن من أبلغ منظمة الصحة العالمية عن المستحضر الطبي الخاص بعلاج السرطان غير المسجل ولكن نطمئن المواطنين ان ما يدخل عبر القنوات القانونية هو دواء آمن
Lebanon News
 
 
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