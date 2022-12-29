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29 كانون الأول 2022 - 02:44
29/12/2022 02:44:00
الجيش اللبناني: عمليات دهم تقوم بها وحدات عسكرية في منطقة الشمال بحثاً عن مطلوبين ومطلقي نار
الجيش اللبناني: عمليات دهم تقوم بها وحدات عسكرية في منطقة الشمال بحثاً عن مطلوبين ومطلقي نار
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LBCI News Lebanon
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