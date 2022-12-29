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29 كانون الأول 2022 - 04:09
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رئيس البلدية: مدينة لفيف الأوكرانية محرومة من الكهرباء بنسبة 90 % بعد ضربات روسية

رئيس البلدية: مدينة لفيف الأوكرانية محرومة من الكهرباء بنسبة 90 % بعد ضربات روسية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأوكرانية,لفيف,مدينة,البلدية,رئيس,
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رئيس البلدية: مدينة لفيف الأوكرانية محرومة من الكهرباء بنسبة 90 % بعد ضربات روسية
Lebanon News
 
 
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