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29 كانون الأول 2022 - 04:11
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رئيس بلدية كييف: انفجارات في العاصمة الأوكرانية وثلاثة جرحى على الأقل في ضربات روسية

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رئيس بلدية كييف: انفجارات في العاصمة الأوكرانية وثلاثة جرحى على الأقل في ضربات روسية
Lebanon News
 
 
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