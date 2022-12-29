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29 كانون الأول 2022 - 04:11
29/12/2022 04:11:19
رئيس بلدية كييف: انفجارات في العاصمة الأوكرانية وثلاثة جرحى على الأقل في ضربات روسية
رئيس بلدية كييف: انفجارات في العاصمة الأوكرانية وثلاثة جرحى على الأقل في ضربات روسية
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LBCI News Lebanon
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