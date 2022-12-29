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29 كانون الأول 2022 - 11:02
29/12/2022 11:02:06
وزير الطاقة عن ملف الكهرباء: يجب إما تأمين سلفة الاعتماد لنتفادى الهدر أو أن توضع النقاط على الحروف فلغي الموضوع من أساسه
وزير الطاقة عن ملف الكهرباء: يجب إما تأمين سلفة الاعتماد لنتفادى الهدر أو أن توضع النقاط على الحروف فلغي الموضوع من أساسه
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LBCI News Lebanon
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