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29 كانون الأول 2022 - 11:03
29/12/2022 11:03:56
وزير الطاقة: تم الاتفاق على تكون الكهرباء أقل كلفةً اذا توجهنا الى خطة الطوارئ ولكن هذا الموضوع شائك والجهات الاجنبية التي يجب أن تساعد تتأخر أما في الداخل فما الذي يؤخّرنا إذا مصرف لبنان أكّد وجود الاموال؟
وزير الطاقة: تم الاتفاق على تكون الكهرباء أقل كلفةً اذا توجهنا الى خطة الطوارئ ولكن هذا الموضوع شائك والجهات الاجنبية التي يجب أن تساعد تتأخر أما في الداخل فما الذي يؤخّرنا إذا مصرف لبنان أكّد وجود الاموال؟
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