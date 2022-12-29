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29 كانون الأول 2022 - 11:03
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وزير الطاقة: تم الاتفاق على تكون الكهرباء أقل كلفةً اذا توجهنا الى خطة الطوارئ ولكن هذا الموضوع شائك والجهات الاجنبية التي يجب أن تساعد تتأخر أما في الداخل فما الذي يؤخّرنا إذا مصرف لبنان أكّد وجود الاموال؟

وزير الطاقة: تم الاتفاق على تكون الكهرباء أقل كلفةً اذا توجهنا الى خطة الطوارئ ولكن هذا الموضوع شائك والجهات الاجنبية التي يجب أن تساعد تتأخر أما في الداخل فما الذي يؤخّرنا إذا مصرف لبنان أكّد وجود الاموال؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاتفاق,الطاقة,وزير,
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وزير الطاقة: تم الاتفاق على تكون الكهرباء أقل كلفةً اذا توجهنا الى خطة الطوارئ ولكن هذا الموضوع شائك والجهات الاجنبية التي يجب أن تساعد تتأخر أما في الداخل فما الذي يؤخّرنا إذا مصرف لبنان أكّد وجود الاموال؟
Lebanon News
 
 
 
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