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31 كانون الأول 2022 - 07:37
31/12/2022 07:37:59
البابا فرنسيس سيترأس جنازة البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر في 5 كانون الثاني
البابا فرنسيس سيترأس جنازة البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر في 5 كانون الثاني
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