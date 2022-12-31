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31 كانون الأول 2022 - 07:37
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البابا فرنسيس سيترأس جنازة البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر في 5 كانون الثاني

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البابا فرنسيس سيترأس جنازة البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر في 5 كانون الثاني
Lebanon News
 
 
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