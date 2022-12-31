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31 كانون الأول 2022 - 10:19
31/12/2022 10:19:04
معلومات للـLBCI: ثلاثة مراكب للقوات البحرية اللبنانية وطوافات للجيش باتت في خطواتها الأخيرة لانجاز عملية انقاذ المهاجرين الذين تعطل مركبهم مقابل سلعاتا عند حدود المياه الاقليمية ولا ضحايا حتى الساعة
معلومات للـLBCI: ثلاثة مراكب للقوات البحرية اللبنانية وطوافات للجيش باتت في خطواتها الأخيرة لانجاز عملية انقاذ المهاجرين الذين تعطل مركبهم مقابل سلعاتا عند حدود المياه الاقليمية ولا ضحايا حتى الساعة
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