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01 كانون الثاني 2023 - 04:19
01/01/2023 04:19:07
الراعي: قضية تفجير المرفأ هي قضية وطنية تطال كل مواطن وكل مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة القضاء وهي لا تقتصر على حقوق أهالي الضحايا والمصابين والمتضررين بل تشمل البلد برمته والإمتناع عن السير بهذه القضية من شأنه تقويض العدالة والقضاء
الراعي: قضية تفجير المرفأ هي قضية وطنية تطال كل مواطن وكل مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة القضاء وهي لا تقتصر على حقوق أهالي الضحايا والمصابين والمتضررين بل تشمل البلد برمته والإمتناع عن السير بهذه القضية من شأنه تقويض العدالة والقضاء
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LBCI News Lebanon
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