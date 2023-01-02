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02 كانون الثاني 2023 - 03:24
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معلومات الـLBCI: إجراءات تقديم الطعون بالمراسيم التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال ستبدأ يوم غد الثلاثاء

معلومات الـLBCI: إجراءات تقديم الطعون بالمراسيم التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال ستبدأ يوم غد الثلاثاء Lebanon, news ,lbci ,أخبار حكومة تصريف الأعمال, المراسيم,الطعون,
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معلومات الـLBCI: إجراءات تقديم الطعون بالمراسيم التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال ستبدأ يوم غد الثلاثاء
Lebanon News
 
 
 
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