آخر الأخبار
02 كانون الثاني 2023 - 03:24
02/01/2023 03:24:07
معلومات الـLBCI: إجراءات تقديم الطعون بالمراسيم التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال ستبدأ يوم غد الثلاثاء
معلومات الـLBCI: إجراءات تقديم الطعون بالمراسيم التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال ستبدأ يوم غد الثلاثاء
Lebanon, news ,lbci ,أخبار حكومة تصريف الأعمال, المراسيم,الطعون,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
الطعون
المراسيم
حكومة تصريف الأعمال
إقرأ أيضاً