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02 كانون الثاني 2023 - 04:38
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وفد حزب الله من بكركي: المطلوب التعاطي مع الملف الرئاسي بمسؤولية عالية لان بلدنا يعيش بظروف صبعة وانتخاب الرئيس له أولوية لما يحمل موقع الرئاسة من مسؤولية كبرى

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وفد حزب الله من بكركي: المطلوب التعاطي مع الملف الرئاسي بمسؤولية عالية لان بلدنا يعيش بظروف صبعة وانتخاب الرئيس له أولوية لما يحمل موقع الرئاسة من مسؤولية كبرى
Lebanon News
 
 
 
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