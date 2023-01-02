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02 كانون الثاني 2023 - 04:38
02/01/2023 04:38:10
وفد حزب الله من بكركي: المطلوب التعاطي مع الملف الرئاسي بمسؤولية عالية لان بلدنا يعيش بظروف صبعة وانتخاب الرئيس له أولوية لما يحمل موقع الرئاسة من مسؤولية كبرى
وفد حزب الله من بكركي: المطلوب التعاطي مع الملف الرئاسي بمسؤولية عالية لان بلدنا يعيش بظروف صبعة وانتخاب الرئيس له أولوية لما يحمل موقع الرئاسة من مسؤولية كبرى
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LBCI News Lebanon
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