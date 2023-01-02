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02 كانون الثاني 2023 - 06:43
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مريض بحاجة ماسة لـ4 وحدات دم من فئة O+ في مستشفى ماريتيم جبيل.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03341980

مريض بحاجة ماسة لـ4 وحدات دم من فئة O+ في مستشفى ماريتيم جبيل.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03341980 Lebanon, news ,lbci ,أخبار وحدات,ماسة,بحاجة,مريض,
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مريض بحاجة ماسة لـ4 وحدات دم من فئة O+ في مستشفى ماريتيم جبيل.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03341980
Lebanon News
 
 
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