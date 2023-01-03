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03 كانون الثاني 2023 - 03:48
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الصين تندد بقواعد كوفيد "غير المقبولة" ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ"إجراءات مضادة"

الصين تندد بقواعد كوفيد "غير المقبولة" ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ"إجراءات مضادة" Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,كوفيد,بقواعد,تندد,الصين,
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الصين تندد بقواعد كوفيد &quot;غير المقبولة&quot; ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ&quot;إجراءات مضادة&quot;
Lebanon News
 
 
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