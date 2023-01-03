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03 كانون الثاني 2023 - 03:48
03/01/2023 03:48:26
الصين تندد بقواعد كوفيد "غير المقبولة" ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ"إجراءات مضادة"
الصين تندد بقواعد كوفيد "غير المقبولة" ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ"إجراءات مضادة"
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LBCI News Lebanon
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