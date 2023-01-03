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03 كانون الثاني 2023 - 04:52
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حريق كبير في احد المحالات في المدينة الصناعية في صيدا والدفاع المدني يعمل على اخماد النيران

حريق كبير في احد المحالات في المدينة الصناعية في صيدا والدفاع المدني يعمل على اخماد النيران Lebanon, news ,lbci ,أخبار المحالات,كبير,حريق,
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حريق كبير في احد المحالات في المدينة الصناعية في صيدا والدفاع المدني يعمل على اخماد النيران
Lebanon News
 
 
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