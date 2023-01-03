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03 كانون الثاني 2023 - 04:52
03/01/2023 04:52:32
حريق كبير في احد المحالات في المدينة الصناعية في صيدا والدفاع المدني يعمل على اخماد النيران
حريق كبير في احد المحالات في المدينة الصناعية في صيدا والدفاع المدني يعمل على اخماد النيران
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LBCI News Lebanon
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