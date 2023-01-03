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03 كانون الثاني 2023 - 06:12
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المجلس الدستوري يعقد في مقره في الحدت جلسة للبت في الطعن المقدم من النواب التغييريين في قانون الموازنة في حضور كامل الأعضاء

المجلس الدستوري يعقد في مقره في الحدت جلسة للبت في الطعن المقدم من النواب التغييريين في قانون الموازنة في حضور كامل الأعضاء Lebanon, news ,lbci ,أخبار مقره,يعقد,الدستوري,المجلس,
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المجلس الدستوري يعقد في مقره في الحدت جلسة للبت في الطعن المقدم من النواب التغييريين في قانون الموازنة في حضور كامل الأعضاء
Lebanon News
 
 
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