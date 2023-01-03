آخر الأخبار
03 كانون الثاني 2023 - 06:12
03/01/2023 06:12:57
المجلس الدستوري يعقد في مقره في الحدت جلسة للبت في الطعن المقدم من النواب التغييريين في قانون الموازنة في حضور كامل الأعضاء
المجلس الدستوري يعقد في مقره في الحدت جلسة للبت في الطعن المقدم من النواب التغييريين في قانون الموازنة في حضور كامل الأعضاء
Lebanon, news ,lbci ,أخبار مقره,يعقد,الدستوري,المجلس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً