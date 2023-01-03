نصرالله: هناك مواصفات طبيعية لرئيس الجمهورية المقبل وكنت اريد زيادة صفة عليها بأننا لا نريده ان يحمي المقاومة بل فقط ان لا يطعنها وهو امر طبيعي لأنه يعني أنه يريد التوافق والحوار وحماية لبنان امام المخاطر الاسرائيلية وهذه مصلحة وطنية