نصار لـ "حوار المرحلة": ان اكون مستقلا لا يعني لا رائحة ولون بل يعني انني مستقل بقراري وبإدارة الملفات وميقاتي لا يتعدى بطريقة التحدي والبعض منا تفاجأ بطريقة الدعوة لجلسة مجلس الوزراء كونه لم يكن ميقاتي الذي نعرفه