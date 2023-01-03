آخر الأخبار
03 كانون الثاني 2023 - 15:49
03/01/2023 15:49:58
نصار لـ "حوار المرحلة": اتمنى ان يحضر جميع الوزراء الجلسة في حال تم الدعوة اليها وفي حال وجدوا بنودا غير طارئة نحذفها
نصار لـ "حوار المرحلة": اتمنى ان يحضر جميع الوزراء الجلسة في حال تم الدعوة اليها وفي حال وجدوا بنودا غير طارئة نحذفها
Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,نصار,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً