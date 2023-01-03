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03 كانون الثاني 2023 - 15:49
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نصار لـ "حوار المرحلة": اتمنى ان يحضر جميع الوزراء الجلسة في حال تم الدعوة اليها وفي حال وجدوا بنودا غير طارئة نحذفها

نصار لـ "حوار المرحلة": اتمنى ان يحضر جميع الوزراء الجلسة في حال تم الدعوة اليها وفي حال وجدوا بنودا غير طارئة نحذفها Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,نصار,
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نصار لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: اتمنى ان يحضر جميع الوزراء الجلسة في حال تم الدعوة اليها وفي حال وجدوا بنودا غير طارئة نحذفها
Lebanon News
 
 
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