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03 كانون الثاني 2023 - 15:56
03/01/2023 15:56:34
نصار لـ "حوار المرحلة":ندعو كل الفرقاء السياسيين للتفاهم واعوّل على حكمة ميقاتي وكل رؤساء الاحزاب لايجاد مخرج دستوري لتمرير هذه المرحلة
نصار لـ "حوار المرحلة":ندعو كل الفرقاء السياسيين للتفاهم واعوّل على حكمة ميقاتي وكل رؤساء الاحزاب لايجاد مخرج دستوري لتمرير هذه المرحلة
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