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03 كانون الثاني 2023 - 16:06
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نصار لـ "حوار المرحلة": الاقتراح الذي حملته لهنري خوري مفاده ان يدعو ميقاتي لجلسة ويحضر جميع الوزراء ويناقش جدول الاعمال وكل بند غير طارئ نحذفه ام نؤجله اما بالنسبة للتواقيع يتم اختيار 6 وزراء من كل جهة للامضاء

نصار لـ "حوار المرحلة": الاقتراح الذي حملته لهنري خوري مفاده ان يدعو ميقاتي لجلسة ويحضر جميع الوزراء ويناقش جدول الاعمال وكل بند غير طارئ نحذفه ام نؤجله اما بالنسبة للتواقيع يتم اختيار 6 وزراء من كل جهة للامضاء Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,نصار,
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نصار لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: الاقتراح الذي حملته لهنري خوري مفاده ان يدعو ميقاتي لجلسة ويحضر جميع الوزراء ويناقش جدول الاعمال وكل بند غير طارئ نحذفه ام نؤجله اما بالنسبة للتواقيع يتم اختيار 6 وزراء من كل جهة للامضاء
Lebanon News
 
 
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