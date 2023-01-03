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03 كانون الثاني 2023 - 16:06
03/01/2023 16:06:22
نصار لـ "حوار المرحلة": الاقتراح الذي حملته لهنري خوري مفاده ان يدعو ميقاتي لجلسة ويحضر جميع الوزراء ويناقش جدول الاعمال وكل بند غير طارئ نحذفه ام نؤجله اما بالنسبة للتواقيع يتم اختيار 6 وزراء من كل جهة للامضاء
نصار لـ "حوار المرحلة": الاقتراح الذي حملته لهنري خوري مفاده ان يدعو ميقاتي لجلسة ويحضر جميع الوزراء ويناقش جدول الاعمال وكل بند غير طارئ نحذفه ام نؤجله اما بالنسبة للتواقيع يتم اختيار 6 وزراء من كل جهة للامضاء
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