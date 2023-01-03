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03 كانون الثاني 2023 - 16:17
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نصار لـ "حوار المرحلة": الرئيس عون طلب مني طلباً واحداً خلال فترة وجودي في الوزارة و"فاجأني" وله علاقة بالرياضة لا السياسة وأنا أقدّر ميقاتي وعون وباسيل لأنهم يحترمون استقلاليتي

نصار لـ "حوار المرحلة": الرئيس عون طلب مني طلباً واحداً خلال فترة وجودي في الوزارة و"فاجأني" وله علاقة بالرياضة لا السياسة وأنا أقدّر ميقاتي وعون وباسيل لأنهم يحترمون استقلاليتي Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,نصار,
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نصار لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: الرئيس عون طلب مني طلباً واحداً خلال فترة وجودي في الوزارة و&quot;فاجأني&quot; وله علاقة بالرياضة لا السياسة وأنا أقدّر ميقاتي وعون وباسيل لأنهم يحترمون استقلاليتي
Lebanon News
 
 
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