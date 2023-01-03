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03 كانون الثاني 2023 - 16:17
03/01/2023 16:17:40
نصار لـ "حوار المرحلة": الرئيس عون طلب مني طلباً واحداً خلال فترة وجودي في الوزارة و"فاجأني" وله علاقة بالرياضة لا السياسة وأنا أقدّر ميقاتي وعون وباسيل لأنهم يحترمون استقلاليتي
نصار لـ "حوار المرحلة": الرئيس عون طلب مني طلباً واحداً خلال فترة وجودي في الوزارة و"فاجأني" وله علاقة بالرياضة لا السياسة وأنا أقدّر ميقاتي وعون وباسيل لأنهم يحترمون استقلاليتي
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LBCI News Lebanon
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