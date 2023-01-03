آخر الأخبار
03 كانون الثاني 2023 - 16:31
Back

نصار لـ "حوار المرحلة": عندما قال عون "منروح ع جهنم" قال في حال أكملنا على هذه الحال نذهب لجهنم لا انه سيأخذنا هو لجهنم

نصار لـ "حوار المرحلة": عندما قال عون "منروح ع جهنم" قال في حال أكملنا على هذه الحال نذهب لجهنم لا انه سيأخذنا هو لجهنم Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,نصار,
episodes
نصار لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: عندما قال عون &quot;منروح ع جهنم&quot; قال في حال أكملنا على هذه الحال نذهب لجهنم لا انه سيأخذنا هو لجهنم
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً