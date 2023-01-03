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03 كانون الثاني 2023 - 16:31
03/01/2023 16:31:18
نصار لـ "حوار المرحلة": عندما قال عون "منروح ع جهنم" قال في حال أكملنا على هذه الحال نذهب لجهنم لا انه سيأخذنا هو لجهنم
نصار لـ "حوار المرحلة": عندما قال عون "منروح ع جهنم" قال في حال أكملنا على هذه الحال نذهب لجهنم لا انه سيأخذنا هو لجهنم
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LBCI News Lebanon
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