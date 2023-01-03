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03 كانون الثاني 2023 - 16:35
03/01/2023 16:35:54
نصار لـ "حوار المرحلة" عن ملف الكهرباء: فياض طلب 600 مليون دولار ولكن قيل له أنه سيتم تأمين فقط 300 مليون، أي 4 ساعات فقط يوميا، ولكن لدينا فواتير غير مدفوعة بقيمة حوالي 4 مليار
نصار لـ "حوار المرحلة" عن ملف الكهرباء: فياض طلب 600 مليون دولار ولكن قيل له أنه سيتم تأمين فقط 300 مليون، أي 4 ساعات فقط يوميا، ولكن لدينا فواتير غير مدفوعة بقيمة حوالي 4 مليار
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