نصار لـ "حوار المرحلة" عن ملف الكهرباء: فياض طلب 600 مليون دولار ولكن قيل له أنه سيتم تأمين فقط 300 مليون، أي 4 ساعات فقط يوميا، ولكن لدينا فواتير غير مدفوعة بقيمة حوالي 4 مليار