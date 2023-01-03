نصار لـ "حوار المرحلة" في موضوع الكهرباء: فلنذهب للخصخصة ويجب وضع شرط عدم اعطاء سلفة من دون ضمانة بالدفع فهناك فواتير عديدة غير مدفوعة "ومستوطيين حيط كهرباء لبنان"