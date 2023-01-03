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03 كانون الثاني 2023 - 16:46
03/01/2023 16:46:19
نصار لـ "حوار المرحلة" في موضوع الكهرباء: فلنذهب للخصخصة ويجب وضع شرط عدم اعطاء سلفة من دون ضمانة بالدفع فهناك فواتير عديدة غير مدفوعة "ومستوطيين حيط كهرباء لبنان"
نصار لـ "حوار المرحلة" في موضوع الكهرباء: فلنذهب للخصخصة ويجب وضع شرط عدم اعطاء سلفة من دون ضمانة بالدفع فهناك فواتير عديدة غير مدفوعة "ومستوطيين حيط كهرباء لبنان"
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