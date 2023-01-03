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03 كانون الثاني 2023 - 16:57
03/01/2023 16:57:53
نصار لـ "حوار المرحلة": في حال كان فعلا ادراج بند الكهرباء على جدول مجلس الوزراء لاستدراج حضور الجلسة فأنا سأكون أول الرافضين لتلبية الدعوة فالموضوع ليس نكايات ولا اعتقد ميقاتي يفكر بالاستدراج
نصار لـ "حوار المرحلة": في حال كان فعلا ادراج بند الكهرباء على جدول مجلس الوزراء لاستدراج حضور الجلسة فأنا سأكون أول الرافضين لتلبية الدعوة فالموضوع ليس نكايات ولا اعتقد ميقاتي يفكر بالاستدراج
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