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03 كانون الثاني 2023 - 17:04
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نصار لـ "حوار المرحلة": الوضع الامني في لبنان مقارنة بالمنطقة ودول الجوار وضعنا جيد جدا

نصار لـ "حوار المرحلة": الوضع الامني في لبنان مقارنة بالمنطقة ودول الجوار وضعنا جيد جدا Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,نصار,
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نصار لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: الوضع الامني في لبنان مقارنة بالمنطقة ودول الجوار وضعنا جيد جدا
Lebanon News
 
 
 
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