آخر الأخبار
03 كانون الثاني 2023 - 17:04
03/01/2023 17:04:27
نصار لـ "حوار المرحلة": الوضع الامني في لبنان مقارنة بالمنطقة ودول الجوار وضعنا جيد جدا
نصار لـ "حوار المرحلة": الوضع الامني في لبنان مقارنة بالمنطقة ودول الجوار وضعنا جيد جدا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,نصار,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً