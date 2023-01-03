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03 كانون الثاني 2023 - 17:19
03/01/2023 17:19:22
نصار لـ "حوار المرحلة": هناك إمكانية لعودة أشقائنا العرب إلى لبنان وأعلم أنهم يحبون لبنان ولكن ينتظرون أن يتحسن الوضع للعودة إلى السياحة
نصار لـ "حوار المرحلة": هناك إمكانية لعودة أشقائنا العرب إلى لبنان وأعلم أنهم يحبون لبنان ولكن ينتظرون أن يتحسن الوضع للعودة إلى السياحة
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LBCI News Lebanon
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