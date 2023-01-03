آخر الأخبار
03 كانون الثاني 2023 - 17:19
Back

نصار لـ "حوار المرحلة": هناك إمكانية لعودة أشقائنا العرب إلى لبنان وأعلم أنهم يحبون لبنان ولكن ينتظرون أن يتحسن الوضع للعودة إلى السياحة

نصار لـ "حوار المرحلة": هناك إمكانية لعودة أشقائنا العرب إلى لبنان وأعلم أنهم يحبون لبنان ولكن ينتظرون أن يتحسن الوضع للعودة إلى السياحة Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,نصار,
episodes
نصار لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: هناك إمكانية لعودة أشقائنا العرب إلى لبنان وأعلم أنهم يحبون لبنان ولكن ينتظرون أن يتحسن الوضع للعودة إلى السياحة
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً