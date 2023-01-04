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04 كانون الثاني 2023 - 07:29
04/01/2023 07:29:36
مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة B+ في مستشفى الروم- الاشرفية للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 03694555
مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة B+ في مستشفى الروم- الاشرفية للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 03694555
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LBCI News Lebanon
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