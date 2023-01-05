آخر الأخبار
05 كانون الثاني 2023 - 00:56
05/01/2023 00:56:04
احصاءات غرفة التحكم: 3 قتلى و 4 جرحى في 4 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
احصاءات غرفة التحكم: 3 قتلى و 4 جرحى في 4 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار قتلى,التحكم,غرفة,احصاءات,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً