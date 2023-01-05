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05 كانون الثاني 2023 - 00:56
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احصاءات غرفة التحكم: 3 قتلى و 4 جرحى في 4 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

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احصاءات غرفة التحكم: 3 قتلى و 4 جرحى في 4 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
Lebanon News
 
 
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