آخر الأخبار
05 كانون الثاني 2023 - 04:57
05/01/2023 04:57:03
البطريرك الروسي كيريل يدعو إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي
البطريرك الروسي كيريل يدعو إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار يدعو,كيريل,الروسي,البطريرك,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً