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05 كانون الثاني 2023 - 04:57
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البطريرك الروسي كيريل يدعو إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي

البطريرك الروسي كيريل يدعو إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي Lebanon, news ,lbci ,أخبار يدعو,كيريل,الروسي,البطريرك,
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البطريرك الروسي كيريل يدعو إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي
Lebanon News
 
 
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