آخر الأخبار
05 كانون الثاني 2023 - 08:38
05/01/2023 08:38:38
معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري رد عددا من المواد المطعون فيها في موازنة ٢٠٢٢ واخذ بأخرى
معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري رد عددا من المواد المطعون فيها في موازنة ٢٠٢٢ واخذ بأخرى
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدستوري,المجلس,للـLBCI,معلومات,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً