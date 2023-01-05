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05 كانون الثاني 2023 - 08:38
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معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري رد عددا من المواد المطعون فيها في موازنة ٢٠٢٢ واخذ بأخرى

معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري رد عددا من المواد المطعون فيها في موازنة ٢٠٢٢ واخذ بأخرى Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدستوري,المجلس,للـLBCI,معلومات,
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معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري رد عددا من المواد المطعون فيها في موازنة ٢٠٢٢ واخذ بأخرى
Lebanon News
 
 
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