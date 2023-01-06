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06 كانون الثاني 2023 - 11:13
06/01/2023 11:13:49
بوريل: الأمر الصادر عن بوتين بوقف إطلاق النار في أوكرانيا "يفتقر إلى المصداقية"
بوريل: الأمر الصادر عن بوتين بوقف إطلاق النار في أوكرانيا "يفتقر إلى المصداقية"
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LBCI News Lebanon
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