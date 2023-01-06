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06 كانون الثاني 2023 - 11:13
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بوريل: الأمر الصادر عن بوتين بوقف إطلاق النار في أوكرانيا "يفتقر إلى المصداقية"

بوريل: الأمر الصادر عن بوتين بوقف إطلاق النار في أوكرانيا "يفتقر إلى المصداقية" Lebanon, news ,lbci ,أخبار بوتين,الصادر,الأمر,بوريل,
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بوريل: الأمر الصادر عن بوتين بوقف إطلاق النار في أوكرانيا &quot;يفتقر إلى المصداقية&quot;
Lebanon News
 
 
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