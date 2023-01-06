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06 كانون الثاني 2023 - 12:05
06/01/2023 12:05:49
مريض في مستشفى المشرق بحاجة إلى 4 وحدات دم من فئة A+... للتبرع، الإتصال على: 76503450
مريض في مستشفى المشرق بحاجة إلى 4 وحدات دم من فئة A+... للتبرع، الإتصال على: 76503450
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LBCI News Lebanon
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