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06 كانون الثاني 2023 - 12:05
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مريض في مستشفى المشرق بحاجة إلى 4 وحدات دم من فئة A+... للتبرع، الإتصال على: 76503450

مريض في مستشفى المشرق بحاجة إلى 4 وحدات دم من فئة A+... للتبرع، الإتصال على: 76503450 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بحاجة,المشرق,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى المشرق بحاجة إلى 4 وحدات دم من فئة A+... للتبرع، الإتصال على: 76503450
Lebanon News
 
 
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