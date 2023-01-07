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07 كانون الثاني 2023 - 01:57
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التحكم المروري: طريق عيناتا الارز وطريق كفرذبيان -حدث بعلبك مقطوعتان بسبب تراكم الثلوج

التحكم المروري: طريق عيناتا الارز وطريق كفرذبيان -حدث بعلبك مقطوعتان بسبب تراكم الثلوج Lebanon, news ,lbci ,أخبار الارز,عيناتا,طريق,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: طريق عيناتا الارز وطريق كفرذبيان -حدث بعلبك مقطوعتان بسبب تراكم الثلوج
Lebanon News
 
 
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