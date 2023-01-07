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07 كانون الثاني 2023 - 02:08
07/01/2023 02:08:00
أ.ف.ب.: بايدن يهنئ مكارثي لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأميركي ويدعوه إلى "الحكم بشكل مسؤول"
أ.ف.ب.: بايدن يهنئ مكارثي لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأميركي ويدعوه إلى "الحكم بشكل مسؤول"
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LBCI News Lebanon
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